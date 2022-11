Roma | paura al campo rom | auto in fuga dopo la rapina si schianta contro la pattuglia della Polizia Locale FOTO

(Di martedì 8 novembre 2022) Un’inunasiunadi presidio davanti alrom di Via Salone. Tragedia sfiorata stanotte quando alcuni agentisi sono visti letteralmente piombare addosso una macchina lanciata ad alta velocità. I poliziotti a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in Ospedale. Fortunatamente, malgrado la dinamica, l’episodio non ha avuto conseguenze peggiori anche se torna ad accedere i fari sul tema sicurezza presso l’insediamento romzona. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il CorriereCittà.

ForzaRoma.info

, 7 nov. - Un opuscolo dedicato a tutti gli stranieri che arrivano in Italia e si trovano in una ... che evita di utilizzare i servizi di emergenza perdi una denuncia. Al 1 gennaio 2021 il ......Sampdoria e) può recuperare il terreno perduto e presentarsi al raduno della sua Nazionale carico. Però deve crederci. Deve dare il massimo e per ora non pensare ai mondiale, non averdi ... ‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “La Roma ieri sembrava avesse paura” Maurizio Sconcerti ai microfoni di TMW Radio ha parlato della vittoria della Lazio contro la Roma. Le sue dichiarazioni Maurizio Sconcerti ai microfoni di TMW Radio ha parlato della vittoria della Laz ...Roma, 7 nov. Adnkronos Salute) – Un opuscolo dedicato a tutti gli stranieri che arrivano in Italia e si trovano in una situazione di emergenza sanitaria: è la “Guida ai servizi di emergenza sanitaria” ...