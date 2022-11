Roma | incidente in via Aurelia | scooter si schianta | uomo in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Brutto, in via, nel XIII Municipio, ieri sera intorno alle ore 21:00. Unin sella al suo, un Piaggio Liberty 125, mentre percorreva la strada in direzione Raccordo ha perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora da appurare. Loha sbandato e si èto violentemente a terra, presumibilmente dopo aver preso il new jersey.via, cosa è successo L’è avvenuto al chilometro 8,400 di via, all’altezza dell’incrocio con via Licio Giorgeri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’e lo hanno trasportato inall’ospedale Agostino ...