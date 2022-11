Ritirati dai supermercati alcuni lotti di mortadella per l' allarme listeria

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di diversidisupergigante prodotta da Veroni, per la possibile presenza del batteriomonocytogenes. Nel dettaglio, vengononumerosi(verificabili con l'avviso pubblicato sul sito del ministero www.salute.gov.it) sia delle confezioni disupergigante a tranci, sia di quelle dicon pistacchi, distribuiti da Granmercato, Rialto, Tosano, Coop e Conad. "I clienti che avessero acquistato questi prodotti sono pregati di non consumarli e restituirli al punto vendita".

...richiami per rischio microbiologico da listeria: innanzitutto i lotti PO2221001 e PO2227301 di mortadella supergigante a tranci, richiamati per 'presenza' del batterio. A seguire i lotti...Nuovo allarme listeria,945 kg di prodotti caseari a Palermo I lotti lotti interessatirichiami per rischio microbiologico da listeria, come da comunicato del Ministero della Salute, ...Ecco i lotti interessati dai richiami per rischio microbiologico da listeria: innanzitutto i lotti PO2221001 e PO2227301 di mortadella supergigante a tranci, richiamati per "presenza" del batterio.