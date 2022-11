Risultati NBA di oggi | vittorie per Warriors e Clippers | nuova batosta per i Lakers

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Giornata full in NBA, tutti in campo in vista dell’Election day, sorprese moltiplicate in una serata in cui affondano definitivamente iPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarebbe davvero troppo lunga da descrivere al completo la giornata da “tutti in campo” avvenuta per la prima volta dalla storia dell’NBA, un mix di emozioni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.