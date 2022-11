Ristorazione | Don Alfonso compie 50 anni | Il 2023 sarà l’anno della svolta ecologica integrale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) apeCompirà neli suoi primi 50il Ristorante Don1890. A comunicarlo, in occasionegiornata delle stelle Michelin, è la stessa famiglia Iaccarino, proprietaria del locale presente a Sant’Agata sui Due Golfi-Massa Lubrense (Napoli). Per la festa del ristorante sono in cantiere diverse attività celebrative in giro per il mondo tra cui una incentrata sul Pianeta e sul patrimoniobiodiversità che vedrà riunirsi, intorno alla famiglia Iaccarino, informa una nota, un pool di scienziati, designer e artigiani al fine di “costruire insieme i prossimi 50dove la parola d’ordineimpatto positivo”. Viene sottolineato che tutto il prossimo annodedicato dalla famiglia Iaccarino a ristrutturare radicalmente la propria ...