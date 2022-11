Ripple pronta a rivoluzionare il mercato immobiliare

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Inserendosi in un segmento didalle grandi potenzialità e finora poco esplorato dalla maggioranza dei giganti del settore,, piattaforma leader nel campo delle soluzioni blockchain e crittografiche, ha firmato una partnership con ProprHome, portale di compravendite immobiliari on chain, per l’istituzione di nuovi strumenti finalizzati ad una più completa digitalizzazione deldel mattone. Il progetto, che si basa sul protocollo XRP Ledger, consentirà ai clienti di ottenere particolari token per scambiare, vendere o affittare le loro proprietà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.