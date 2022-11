Riparte la 4 Weeks 4 Inclusion | oltre 250 partner insieme per promuovere la cultura dell’inclusione

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 novembre 2022) Al via dal 14 novembre la maratona interaziendale di quattro settimane con eventi digitali aperti a tutti Al via il 14 novembre la terza edizione della 4, il più grande evento interaziendale dedicato all’e che quest’anno vede impegnati250fra imprese, università, associazioni ed enti no profit per valorizzare,, il diritto individuale alla diversità. Fra le novità di quest’anno la scelta di trasmettere in streaming il ricco programma di eventi digitali al link 4w4i.it con l’obiettivo diun dibattito interdisciplinare, aperto al pubblico, con i rappresentanti di istituzioni, imprese e associazioni sindacali. Sul sito 4w4i.it è possibile registrarsi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul ...