Rihanna dà una bruttissima notizia sul suo nuovo album | “Vi ho avvisati fan!”

Leggi su biccy

(Di martedì 8 novembre 2022) L’ultimodirisale a più di sei anni fa e dal 2019 la popstar continua a ripeterci che presto uscirà qualcosa (per poi sfornare solo profumi, biancheria e trucchi). Qualcosa però è cambiato a settembre quando la cantante ha annunciato la sua performance al prossimo Halftime Show del Super Bowl e il mese scorso con il rilascio delsingolo per la colonna sonora di Black Panther Wakanda Forever. Da quel momento tutti, dai fan, ai media hanno pensato che ildisco fosse dietro l’angolo e invece… Ieri sera sul red carpet del ‘Savage X Fenty Show Vol. 4’ha messo le cose in chiaro ed ha dichiarato che non c’è nessun rilascio imminente dell’. Da qui al Super Bowl non vedremo l’uscita del disco. A quanto pare al prossimo Halftime vedremo un mix delle sue ...