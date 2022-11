Renault | atto III E Luca De Meo si accorda con Geely per motori termici e ibridi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) “Noi vogliamo lavorare con i migliori. I migliori vogliono lavorare con noi”.de Meo, Ceo del gruppo, cita i nomi di alcune grandi aziende, come Qualcomm Technologies e Google per esempio, grazie alla cui più estesa collaborazione punta ad assicurare alle auto le stesse funzionalità dei telefonini. Ma nell’incontro con gli analisti aperto anche ai media il manager italiano parla della terza fase della Renaulution, ossia la Revolution (le prime due erano Resurrection e Renovation), che apre nuovi scenari globali per effetto della nuova collaborazione con i cinesi di, che negli ultimi anni hanno fla spesa in Europa diventando proprietari (da Volvo a Benelli) o azionisti (da Mercedes-Benz Group a Aston Martin) di vari marchi. In sella al gruppo, de Meo azzarda il galoppo grazie al progetto Horse ...