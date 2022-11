Regolamento Champions League maschile 2023 volley | come funziona

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Ildella Cev2022/di: la nuova formula, chi passa il turno,e tutto quel che serve sapere. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga rincorsa al titolo della massima competizione continentale per club. Le venti squadre in gara sono suddivise in cinque gironi da quattro ciascuna e si sfideranno con la formula del girone all’italiana con gare di andata e ritorno, in programma tra l’8 novembre e il 25 gennaio. In campo anche tre squadre italiane: Cucine Lube Civitanova (inserita nella Pool C), Trentino Itas (Pool D), Sir Sicoma Monini Perugia (Pool E). Ma chi accederà ai quarti di finale? Ad approdare tra le migliori sedici saranno le cinque squadre vincitrici dei ...