Regione Toscana | congelati i trasferimenti per i tredici lavoratori della Geko di Massa

InToscana

La decisione è emersa a seguito di un incontro con i vertici dell'azienda, dopo l'annuncio dell'invio delle lettere di ...Sono intervenuti anche il presidente dellaEugenio Giani e l'assessore al diritto alla ... Anche lasta lavorando per armonizzare i processi legati alla ... Regione Toscana: "Firenze e la Toscana a vent'anni dal Social Forum" Firenze: "Una scoperta straordinaria. In Toscana scriviamo oggi una nuova pagina di storia a conferma di quanto la nostra regione sia terra dal grande patrimonio culturale ”. Ha commentato così il pre ...E di investimenti da fare, sia a Pisa che a Firenze, ce ne sono molti. Per questo, con la mozione, abbiamo chiesto al presidente della Regione Toscana di presentare entro il termine del 21 novembre le ...