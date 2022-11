Regionali Lombardia | Fontana | “Il centrodestra è unito sul mio nome”

Leggi su lopinionista

MILANO – "Credo che sia importante per me concentrarmi sulla mia campagna elettorale, sulla mia parte politica, sul fatto che ile ha indicato me come candidato". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, conversando con i giornalisti al teatro alla Scala di Milano, a margine della tradizionale 'Giornata della Ricerca', rispondendo a chi gli chiedeva quanto consenso possa raccogliere, a suo avviso, la sua ex vicepresidente e oggi candidata con il Terzo Polo, Letizia Moratti, alle prossime. "Poi è già difficile fare il proprio di compito e credo che cercare di andare anche a risolvere i problemi degli altri sia difficile – ha aggiunto– Lasciamo che decida la sinistra in tutta serenità".