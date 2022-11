Reddito di cittadinanza | in Campania 170 mila a rischio perchè occupabili

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quello deldiresta sempre tema caldo per il Governo che sta studiando la misura adatta per ridurre il numero di beneficiari e rimettere nel mondo del lavoro le persone che possono farlo. Una misura che prevede di renderlo permanente per anziani, disabili e persone non autosufficienti. Per gli altri, invece, diventerà un sostegno per determinati periodi, non rinnovabile dopo la prima offerta di lavoro congrua rifiutata. Insomma, bisogna scremare una platea di persone definite ‘’. Un dato nazionale che parla di 660persone e di questo il 25% si trova in, regione al primo posto in questa speciale graduatoria. Circa 170beneficiari delche possono essere immessi nel mondo del ...