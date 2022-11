Real Madrid ko col Rayo | Ancelotti | “I giocatori non stanno pensando al Mondiale”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) “Ial Mondale? No, non credo. Manca brillantezza, abbiamo giocato tante partite. Siamo dispiaciuti di perdere il primato, ma il campionato è lungo”. Il tecnico del, Carlonon nasconde la delusione dopo la sconfitta contro ilVallecano per 3-2. Male Vinicius: “Ha perso tanti duelli, ma è stata una partita difficil per tutti, non solo per lui. Ha sempre fatto grandi prestazioni, solo che oggi non ha avuto il livello di altre volte”. C’è spazio per un commento sul sorteggio degli ottavi di Champions League che ha riservato il Liverpool come prossima avversaria: “Sarà spettacolare”. SportFace.