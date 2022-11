«Ratzinger si difenderà in tribunale» | la decisione del Papa emerito accusato di aver insabbiato il caso di un prete pedofilo

Leggi su open.online

(Di martedì 8 novembre 2022) IlBenedetto XVI intende difendersi a seguito della denuncia civile depositata lo scorso giugno presso ilprovinciale di Traunstein, in Germania, da un 38enne della Baviera, che ha affermato di essere stato vittima di abusi sessuali da parte di unda bambino. Se l’ex pontefice non si fosse dichiarato disposto alla difesa sarebbe andato incontro a una sentenza in contumacia. Ildi abusi dal 38enne venne trasferito nella diocesi di cuiera arcivescovo all’epoca dei fatti. L’uomo haildi «nonfatto abbastanza, pur conoscendo la situazione». Ildi don Peter H. è noto in Germania: il ...