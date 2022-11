OA Sport

Questo è il secondo successo francese alleFinals, dopo quello di Amelie Mauresmo nel 2005. Una bella soddisfazione per Garcia che sale anche al 4° posto del. E al termine del match, in ...Da quel momento, in singolare, ha vinto tre titoli (Amburgo, Varsavia e Cincinnati), centrato la sua prima semifinale Slam agli US Open e riconquistato la top 10 del. Da oggi è di nuovo ... Ranking WTA (8 novembre 2022): Iga Swiatek regina, Martina Trevisan numero 1 d'Italia E da lì Aryna Sabalenka (che chiude il 2022 al 5° posto del ranking Wta), non è più riuscita a riprenderla. Festeggia la Francia che vince per la secona volta alle WTA Finals, dopo il trionfo di ...WTA FINALS 2022 - Per Garcia, imbattuta quest’anno nelle Finali a cui ha preso parte, si tratta dell’undicesimo titolo della carriera, sarà n.4 del mondo (best ...