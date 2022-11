Ragazzino ucciso dal tram a Milano | Sala annuncia lutto cittadino

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala proclamerà una giornata di lutto cittadino per la morte di Luca Marangoni, il quattordicenne investito eda un tram a Milano mentre in bicicletta stava andando a scuola. "Oggi per Milano è un giorno molto triste - ha scritto il sindaco sulle sue pagine social - . Sto seguendo con dolore la ...... in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha. Stava andando a scuola in bicicletta : ilstudiava nel vicino liceo Einstein. 'Siamo ...Dramma a Milano: un ragazzo di 14 anni è morto stamani investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto ...Una tragedia nelle prime ore del mattino, dove un ragazzo di 14 anni è morto stamani, a Milano, investito da un tram. Il 14enne – riporta l’Ansa - si ...