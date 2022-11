Rafforzeremo l' immigrazione regolare | Lollobrigida le suona alla sinistra

(Di martedì 8 novembre 2022) "Per la prima volta abbiamo un problema di mano d'opera nei nostri campi, nonostante la migrazione ir, la soluzione perciò non è l'ir, ma quella, fatta con flussi precisi e che parta ddomanda". Lo ha dichiarato Francesco, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, presso la sede del Ministero.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma 7 novembre 2022 "Per la prima volta abbiamo un problema di mano d'opera nei nostri campi, nonostante la migrazione irregolare, la soluzione perciò non è l'irregolare, ma quella regolare, fatta con flussi precisi e che parta dalla domanda". Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare