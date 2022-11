“Quei due sono chiusi in magazzino” Roba pesante al GF Vip | cosa è successo là dentro

Leggi su tuttivip

(Di martedì 8 novembre 2022) La 15esima puntata del GF Vip 7 ha portato ancora più scompiglio nella relazione nata a Cinecittà tra l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi ed il volto di Forum Edoardo Donnamaria. Per lei è arrivato l’ex fidanzato Gianluca Benincasa che ha accusato i genitori dell’influencer di manipolarla, poi ha provato a convincerla che fosse ancora innamorata di lui. Di notte la gieffina si è chiusa incon Antonino Spinalbese. Un momento di grande confusione e, soprattutto, dispiacere. Antonella Fiordelisi aveva indubbiamente il bisogno di riflettere su quanto accaduto con Gianluca Benincasa, però Edoardo Donnamaria fino ad oggi non ha mai potuto fare anche molto meno con la sua ex Micol Incorvaia e già questo l’ha visto infastidito ultimamente. Quando dopo lei si è appartata con Antonino Spinalbese nelnon ci ha più visto. GF Vip ...