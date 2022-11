Qualità dell’aria | pronto Piano da 15 milioni per i Comuni della piana tra Lucca e Pistoia

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 8 novembre 2022) È scattato il 1° novembre, come ogni anno, il divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle nei 14tracondannati con sentenza europea per inquinamento da PM10 (Altopascio, Capannori,, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Montecarlo, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano). Il divieto è valido in presenza di sistemi alternativi di riscaldamento e rappresenta una misura di tutelasalute motivata da anni di studi scientifici che hanno dimostrato l’impatto negativo, in termini di polveri sottili, di questi apparecchi. Si ricorda che la Corte di giustizia europea ha condannato la Repubblica ...