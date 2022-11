Qatar 2022 | Firmino escluso dal Brasile | la sua reazione – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 novembre 2022), Robertoè statodaldalla lista dei convocati per la competizione: il suo messaggio –Robertoha commentato con un post su Instagram la sua esclusione dai convocati delper. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da R O B E R T O F I R M I N O (@roberto) IL MESSAGGIO – «Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto. Il Mondiale è un sogno per tutti i giocatori e con me non è diverso. Ieri le cose non sono andate come immaginavo o sognavo per la mia vita, ma posso guardare indietro e avere un cuore grato a Dio per avermi già permesso di vivere questo sogno ...