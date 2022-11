Protocollo di contatto alieno | gli scienziati ci stanno lavorando

(Di martedì 8 novembre 2022) Finora, per quanto ne sappiamo, nessuna civiltà extraterrestre ci ha mai contattati ma se dovesse succedere? In effetti, non siamo ancora pronti per una tale eventualità e quindi, un gruppo di esperti ha pensato di iniziare a redigere il primodi

...pensa a come affrontare un possibilealieno. Uno dei primi protocolli fu sviluppato proprio dal SETI (Istituto per la ricerca di intelligenza extraterrestre) nel 1989. Questofu ...O.) fanno riferimento ald'intesa del 17 aprile 2017 tra l'Ufficio Scolastico Regionale ... Ai partecipanti sarà chiesto un brevissimopreliminare in via telematica per fornire le ...Qual è il piano per un eventuale contatto con degli alieni Gli scienziati stanno mettendo appunto dei protocolli ufficiali.ANCONA - C'è un positivo al Covid in classe e da protocollo gli alunni, essendo considerati contratti stretti, devono indossare per precauzione la mascherina Ffp2.