“Prospettiva spaventosa” – Il Real Madrid rende difficile l’obiettivo del Liverpool per rifiutare la promessa

(Di martedì 8 novembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Ilaffronta una grande concorrenza per Jude Bellingham del Borussia Dortmund. I Reds, guidati dall’allenatore tedesco Jurgen Klopp, hanno un disperato bisogno di un nuovo centrocampista. La loro squadra attuale è composta da giocatori di grande esperienza, ma con artisti del calibro di Jordan Henderson e Thiago entrambi sulla trentina, un’iniezione di giovinezza ed energia potrebbe essere esattamente ciò che è necessario se i giganti del Merseyside vogliono reinventarsi. Il giocatore in cima alla lista dei desideri dei Reds è Jude Bellingham del Borussia Dortmund ma concludere un affare non sarà facile, soprattutto ora che è entrato in gioco ildi Carlo Ancelotti. Il super-agente britannico Haydn Dodge, ben informato sulla situazione del centrocampista, ha spiegato qual è il ...

Il Manifesto

... noi europei angosciati dalladel conflitto globale " e non solo per la nostra vita fisica, ma anche e soprattutto per lasconfitta degli ideali di cui abbiamo vissuto. Quelli ...Noi non possiamo accettare questae siamo molto preoccupate. Rawa ha sempre combattuto ...sia il loro destino e che non possano fare altro se non ricorrere a quella atavica e... Ecocidio autorizzato o bene comune globale da salvare, l’Amazzonia al ballottaggio La Tesla. La prospettiva fa paura. La dichiarazione che è venuta fuori di recente su tesla e sulle pericolosità legate a queste famose vetture è spaventosa. È tutto vero si rischia grosso: rischiano ...