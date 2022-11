(Di martedì 8 novembre 2022) Pescara - Siinnell'ambito delsulladell'hoteldi Farindola (Pescara), travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone.quindici, daa venerdì si terranno tre udienze consecutive al tribunale di Pescara. Al centro la superperizia elaborata dagli esperti del Politecnico di Milano, relativa alle cause dellae, in particolare, alla sussistenza o meno di un nesso di causalità tra le scosse di terremoto che si registrarono quel giorno e la valanga. "Finalmente inizia la discesa, quella che porterà verso il giudizio di primo grado, e io sono fiducioso", afferma l'avvocato Camillo Graziano, legale di Alessio Feniello, padre di ...

Processo tragedia Rigopiano, dopo 15 rinvii da domani si torna in aula Si torna in aula nell'ambito del processo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Dopo quindi ...Cronaca Pescara - 08/11/2022 17:48 - Si torna in aula nell'ambito del processo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto, il 18 gennaio del ...