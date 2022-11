Primo sì al regolamento contro le ludopatie | in arrivo vincoli per sale giochi e scommesse

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVia libera dalla commissione Politiche Sociali di palazzo Mosti alle. L’ok è arrivato questo pomeriggio e con voto unanime da parte dei consiglieri, dato politico particolarmente rilevante e che premia il lavoro messo in campo dal presidente dell’organismo Rosario Guerra. Prima di approdare in Consiglio per l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore, però, ilattende ora il disco verde della commissione Affari Istituzionali che da domani inizierà ad esaminare il documento. Previste alcune aggiunte al testo approvato oggi ma non si attendono nè stravolgimenti nè particolari problemi. Strada dunque tutta in discesa per unche colma un vuoto nella normativa comunale e che raccoglie la spinta di una fetta consistente ...