Price cap gas | Europa resta divisa I Paesi favorevoli e quelli contrari - Economia - quotidiano net

(Di martedì 8 novembre 2022) Germania e Norvegia guidano il partito del 'no'. Berlino perché dipende troppo dalla Russia, Oslo perché sta facendo affari ...

Torna la tensione sui prezzi del gas naturale tra le incertezze sulle mosse della Ue e lo stallo sulnel secondo giorno di Cop27. Il ttf ad Amsterdam scambia a 116 euro. In calo i prezzi del petrolio invece con il Wti che scambia a 90,65 dollari ( - 1,2%) e l'Ice a 96,99 dollari ( - 0,96%). ...C'entrano ileuropeo e le misure per l'energia dei vari governi. Resta comunque più alto di anni fa Le misure di Draghi Lo stesso obiettivo è stato perseguito con i sostegni ratificati ... Price cap gas, Europa resta divisa. I favorevoli e quelli contrari