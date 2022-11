Polizia | poco personale ad Arezzo Il Questore vicino ai poliziotti Il Plauso del Mosap

... eccezion fatta per il suo sangue versato e ripulito in cucina e un diario rotrovato dalla. ... In breve i sospetti dell'uomo piovono su un ragazzo del posto, visto girare in zonaprima del ...Basta davveroa volte per cambiare completamente il tono di un racconto sullo schermo e a dimostrarlo c'è anche la storia del reparto di"nato" da The Walking Dead . In quest'ultimo caso ...Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Vittoria, in Piazza Daniele Manin, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di ...Auto travolta davanti al campo nomadi: si ripropone così il tema della sicurezza della Polizia Locale che deve essere equiparata alla Polizia di Stato ...