Polizia | la presentazione del Calendario 2023 con Lamberto Giannini e il ministro Piantedosi | segui la diretta

(Di martedì 8 novembre 2022) Inla cerimonia dideldelladi Statocon il capo della, e ildell’Interno, Matteo. La cerimonia diè condotta dal giornalista Rai Massimiliano Ossini, nominato quest’anno ‘Poliziotto ad honorem’. Questa edizione del, che attraverso gli scatti fotografici, racconta l’attività degli e delle agenti al servizio delle comunità, è stata realizzata dai fotografi delladi Stato, valorizzando così lo spirito identitario con l’obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l’ambiente e la natura. Anche per ...

...per non sdoganare Al Sisi e i dossier mai risolti del ricercatore italiano ucciso dalla... Giorgetti ha sottolineato, in vista della manovra e all'indomani delladella Nadef, l'...... in fatto di sicurezza, accade a seguito delladi questa mia interrogazione del 4 ... Tag: criminalità ENRICO MELASECCHE fabio paparelli movidacarabinieri Terni Terni sicuraRegione Abruzzo, nuovo comunicato: Pescara, 8 nov. – Un vero e proprio portale indispensabile per l’attività degli operatori di polizia locale, ma anche a servizio dei cittadini – È il nuovo sito inte ...Oggi alle 16, presso l'Acquario Romano a Roma, si terrà la presentazione dell'edizione 2023 del Calendario della Polizia di Stato alla presenza del ministro dell'Interno ...