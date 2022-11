Pnrr | Meloni | Per l' Italia un' occasione da non sprecare | spendere bene ogni euro | Giorgetti | Avanti con determinazione

(Di martedì 8 novembre 2022) Leggi Anche, Draghi: 'Non ci sono ritardi o l'Ue non darebbe i soldi': 'verso l'obiettivo finale' - Dopo il pagamento all'da parte della Commissione Ue della seconda ...

Lo dichiara il Presidente di UPI Michele de Pascale, al termine dei Cabina di Regia sulconvocata dal Presidente del Consiglio Giorgiaalla presenza di tutto il Governo. 'Il Ministro ...Leggi Anche Draghi: 'Al Paese servono crescita e gestione oculata delle risorse -non è di un governo, serve l'impegno di tutti': 'Raggiunti tutti i target' - Sul Piano nazionale di ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Chiedo a tutti di essere sempre presenti alle riunioni. Queste sono materie che vanno affrontate con approccio pragmatico e non ideologico. Ora comincia il lavoro ...Roma, 8 nov. (LaPresse) - "In termini di spesa il Pnrr sconta alcune difficoltà, dalla Nota di aggiornamento al def di settembre si evince che il livello ...