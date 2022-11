Pnrr | Meloni critica Draghi per i ritardi sui fondi | “Spesi solo 21 miliardi su 33 Cabina di regia? Convocata solo due volte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Le critiche, velate, a, arrivano nel giorno in cui dalla Commissione europea arriva il via libera all’erogazione di altri 21di euro all’Italia relativi alla seconda richiesta di pagamento del. Le parole di Giorgiafiltrano opportunamente nel giorno in cui viene ‘istituzionalizza’ ladiper “monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi” del Piano e “individuare puntualmente le soluzioni tecnico-politiche per superare le eventuali criticità in fase di attuazione”. “Il precedente governo – ha dettonel corso della riunione – ha convocato ladidue, noi intendiamo immaginare una convocazione cadenzata. Riteniamo ...