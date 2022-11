Piove | biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma | Milano | Torino e Bologna

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 novembre 2022) Ecco le modalità per ottenere deiper le proiezioni in anteprima di, dramma horror di Paolo Strippoli; ricordiamo che per via del divieto ai minori di 18 anni sarà obbligatorio esibire un documento di identità per ottenere i, dramma horror di Paolo Strippoli si prepara ad arrivare in tutte le sale a partire dal 10 novembre dopo le anteprime ad Alice della città, sezione indipendente della Festa di2022, e a Lucca Comics & Games 2022. Alcuni fortunati spettatori di potranno vederlo in anteprima grazie aimessi a disposizione. Le città interessate sono, ma attenzione. Per via del divieto ai ...