‘Peso morto’ | 21 anni in cella da innocente | il docufilm di Errorigiudiziari com

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Una vita distrutta per colpa di una consonante. Ventunin carcere daperché un’intercettazione telefonica viene capita male e interpretata peggio. Una parola in dialetto pronunciata durante una normalissima telefonata mattutina alla moglie diventa la prova regina dell’accusa di omicidio pur in assenza del cadavere, dell’arma e del movente. E solo un processo di revisione riuscirà a mettere fine a una clamorosa ingiustizia che ha lasciato cicatrici indelebili nella mente e nel cuore del protagonista di(qui il trailer ufficiale del film: https://youtu.be/XdGNhSQwmx4), un documentario che ripercorre i momenti chiave di questa sconvolgente odissea umana. Dopo la fortunata esperienza con ‘Non voltarti indietro’ (il primosul fenomeno delle ingiuste ...

...creativo " come nel caso di quell'uomo che ricorda tra le lacrime i sacrifici del padrea 40 ... E la camera non può che restituire ildi questa operazione. In un film concentrato sul passato, ...Burckhardt eraalla vigilia della sua partenza per una spedizione, finanziata dall'... Ildella pubblicazione è accompagnato dal profondo dolore per la perdita dell'amico. Nonostante i ...