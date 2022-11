Per chi lavora Piantedosi | la bomba di Renato Mannheimer

(Di martedì 8 novembre 2022) Gli italiani dalla parte di Giorgia Meloni. A confermarlo, sondaggista ospite de L'Aria Che Tira. È lui, nella puntata di lunedì 7 novembre, a essere chiamato da Myrta Merlino a commentare il braccio di ferro con le ong. "La maggioranza degli italiani concorda con il governo Meloni su come affronta l'immigrazione", esordisce nello studio di La7 per poi proseguire: "L'opinione pubblica ha capito che il governo ha dato un segnale. Sono convinti che alla fine sbarcheranno tutti e che tutti saranno al sicuro, ma è stato dato un segnale forte nei confronti dell'Europa". E infatti il ministro degli Interni Matteosembra non voler cedere al capitano della nave tedesca Ong Humanity1, che si rifiuta di lasciare il porto di Catania dopo aver fatto sbarcare solo le persone bisognose di soccorso. Secondo il ...

Wired Italia

... siano essi moto, auto o camion,stabilire l'ammontare del ticket. Il pagamento, in Internet, avviene in due modi:ha un badge elettronico e ha comunicato le proprie coordinate bancarie e ......del governatore del Massachusetts Elbridge Gerry che lo adottò a inizio Ottocento -cui i confini dei collegi sono spesso disegnati in maniera arbitraria e tortuosa dagoverna lo stato,... Smart working, come funziona per chi ha figli L’Emilia-Romagna aggiunge un altro tassello nella campagna vaccinale contro l’influenza. Grazie all’accordo tra la Regione e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate tutti i… Leggi ...Ci risiamo, il calcio italiano è in difficoltà e chiede aiuto alle istituzioni. La maggior parte dei club ha manifestato l’esigenza di rinviare e rateizzare il pagamento dell’IRPEF, 480 milioni di eur ...