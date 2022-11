Pensioni | gli italiani all' estero deceduti continuano a riceverle

Molti italiani all'estero continuano a ricevere, anche se deceduti . A scoprirlo è stata la trasmissione di Antonio Ricci, 'Striscia la notizia' : l'inviato del tg satirico Pinuccio, infatti, ha messo in luce come molti italiani residenti ...Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104,e news Ricevi ogni ...Facebook - Gruppo Infatti con 10 - 15 euro si va tranquillamente a cena fuori mentre per pernottare...Secondo cui questo meccanismo può determinare un effetto “di contagio virtuoso anche verso gli altri” componenti di una squadra ... lavoratori che presto matureranno i requisiti per la pensione e ...Giorgetti è dunque il primo a volere ora un intervento sulle pensioni che non abbia impatti sui costi del sistema nel medio-lungo periodo. Il ministro fra l’altro teme gli effetti di un’uscita dal ...