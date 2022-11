Pedofilia | Papa Ratzinger pronto a difendersi | in caso di processo testimonierà in Tribunale

(Di martedì 8 novembre 2022) Città del Vaticano – Ilemerito Benedetto XVI è disponibile a testimoniare in un possibilea Monaco di Baviera per abusi sessuali commessi da un sacerdote. Lo ha confermato una portavoce delall’agenzia stampa tedesca Dpa.. Il rapporto choc della Diocesi di Monaco, accuse anche a: “Non agì” Al centro delvi è un sospetto prete pedofilo, identificato come Peter H. La vicenda coinvolge l’arcidiocesi di Monaco e Freisig, Benedetto XVI che ne è è stato arcivescovo fra il 1977 e il 1982 e il suo successore, il cardinale Friedrich Wetter. La procura sta cercando di stabilire la colpevolezza del sacerdote ed eventuali responsabilità delle istituzioni religiose, nella vicenda di abusi di cui è stato vittima un bavarese che oggi ha 38 anni. Un ...

