Patrick Zaki | «Spero che abbiano chiesto di togliere il veto all’espatrio Andrei a Bologna per la tesi»

(Di martedì 8 novembre 2022) Lo studente accusato dal regime egiziano: grato ai vari governi italiani. «Il 29 novembre sarò a Mansoura per la prossima udienza ma non so davvero cosa aspettarmi»

Corriere della Sera

... dove afferma che 'l'Italia farà la sua parte' e ha un incontro bilaterale con al Sisi, con cui affronta anche il caso Regeni e quello dello studente. Ma sotto i riflettori c'è ...Sul tavolo, accanto al gas, c'è il caso ancora irrisolto del ricercatore triestino, così come quello diZachi. Due questioni su cui in Italia c'è "la massima attenzione" mette in chiaro la ... Patrick Zaki: spero abbiano chiesto di togliere il veto all’espatrio. Andrei a Bologna per la tesi Braccio di ferro con le Ong nel Mediterraneo, mentre Giorgia Meloni è in Egitto a Sharm El-Sheikh alla conferenza internazionale sul clima Cop-27, dove afferma che “l’Italia farà la sua parte” e ha un ...Lo studente accusato dal regime egiziano: grato ai vari governi italiani. «Il 29 novembre sarò a Mansoura per la prossima udienza ma non so davvero cosa aspettarmi» ...