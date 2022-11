Paternità | diritti e musica | il ritorno di Tiziano Ferro

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 novembre 2022) 20 anni di carriera, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 200 canzoni pubblicate in cinque lingue,torna sulla scenale con il nuovo atteso album "Il mondo è nostro. "Sono una persona estremamente devota alla gratitudine, mi piace molto di più guardare le cose belle che quelle che mi hanno creato difficoltà, sono una persona grata alla vita, un privilegiato, sicuramente ho avuto tante cose che non mi aspettavo di avere, sicuramente la vita mi ha sorpreso, mi ha fatto credere nei miracoli". Un album personale, 13 brani che parlano di molteplici argomenti a partire dalla sua. "Non mi sono mai concesso veramente quel sogno, laè stato qualcosa più vicino al miracolo che al sogno perché io non lo sognavo più. Il problema dei preconcetti e della ...