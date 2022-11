Pagelle Napoli Empoli | Lozano e Zielinski la risolvono dalla panchina

(Di martedì 8 novembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match traed, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 7, Ostigard 6.5, Kim Min-jae 6.5, Mario Rui 7; Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (89? Demme SV), Ndombele 6 (64?7); Politano 6 (64? Elmas 6.5), Osimhen 7 (89? Simeone SV), Raspadori 6 (64?7). Allenatore: Luciano Spalletti 7.(4-3-2-1): Vicario 6.5; Stojanovic 6, Ismajli 5.5, Luperto 4.5, Parisi 6; Haas 5.5 (59? Akpa-Akpro 5.5), Marin 5 (85’Ekong SV), Bandinelli 6 (72? Grassi SV); Baldanzi 6 (72? Henderson ...

TUTTO mercato WEB

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23:Empoli Ledei protagonisti del match traed Empoli, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ndombele, Bandinelli FLOP: Raspadori, Satriano ...Empoli, leNapoli-Empoli: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato ...Soffre per un tempo il Napoli di Spalletti: l'Empoli si chiude con ordine e ardore. Un rigore dubbio la sblocca, poi il 2-0 ...