Paestum | 17 anni uccide la nonna | si indaga a caccia del movente

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 novembre 2022) Che cosa ha spinto una ragazza di 17a impugnare un coltello ere sua? E’ quello che in queste ore cercano di capire i Carabinieri cheno su un omicidio che ha sconvolto la piccola Capaccio. Stentano tutti a credere che sia potuto succedere e invece ieri sera,Gilda, era in strada, sanguinante, e chiedeva aiuto. Uscita in strada dopo esser stata aggredita da sua nipote, la donna ha cercato di mettersi in salvo ma le ferite non le hanno dato scampo. E oggi tutti i chiedono come sia stato possibile arrivare a tanto. Saranno le forze dell’ordine a dare una precisa ricostruzione dei fatti, le ipotesi e le voci che si inseguono al momento sono tante. La più ricorrente: una lite in casa, la ragazzina voleva passare delle ore nell’abitazione della ...