Ottobre 2022 | il secondo più caldo dal 1800 in Italia

(Di martedì 8 novembre 2022) Come già ipotizzato visto i rilevamenti delle nostre stazioni di Cascina (PI) e Stazione di Montale (PT) i dati diffusi dall’ISAC, l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), hanno confermato le anomalie termiche positive per il mese diIl mese diè passato alla storia

Alessandria24.com

...37 per le pmi (era 1,7% a inizio) e al 2,67 per le grandi (da 0,76). Un aggravio di costi che ... a novembre - 0,3, che si aggiunge al - 1,8 di settembre e - 1,1 di. CONSIGLI24 I migliori ...... su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 41enne, italiano, ritenuto responsabile di plurime rapine aggravate commesse nel periodo agosto -ai danni di farmacie ed esercizi ... Inps: Osservatorio sul precariato, pubblicati i dati di ottobre 2022 - Alessandria24.com L’uomo, 41 anni, è accusato di vari colpi messi a segno tra agosto e ottobre 2022 e i Carabinieri gli hanno notificato la nuova ordinanza di custodia cautelare mentre è già in regime di detenzione (im ...È stata diffusa anche la dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni: la leader di FdI non percepisce stipendio da premier. Quanto guadagna ...