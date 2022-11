Otto e mezzo | Lilli Gruber contro Lina Palmerini per Giorgia Meloni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Caos nella trasmissionedi, con lei che ha attaccato un’ospite. I fatti sono avvenuti nella giornata del 7 novembre e la situazione è parsa subito tesa. Non a caso il tema che si stava toccando non era affatto di poco conto, visto che si stava parlando del fenomeno dell’immigrazione e di quanto sta succedendo in Italia. Sono infatti ore e giorni molto turbolenti per la nostra Penisola, con Ong bloccate con bordo migranti. Dunque, anon è rimasta piacevolmente sorpresa da un commento di un’ospite e le ha risposto per le rime. Tutto è nato con l’imbarcazione della Humanity 1, che ha fatto sbarcare solo le donne, i bambini e i fragili lasciando gli altri immigrati nel limbo. Uno dei primi a ...