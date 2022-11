Ottavi Champions | sarà Milan - Tottenham | Napoli - Eintracht e Inter - Porto

Un replay e sempre per glididella doppia sfida giocata 11 anni fa, e che vide il Milan eliminato a San Siro da un gol del trampoliere Crouch. Insidie anche per l'Inter, in campo il ...L'urna di Nyon è stata relativamente clemente con le italiani aglidi: ai quarti si può fare tris, l'ultima volta fu nel 2006 Il sorteggio deglidiè stato benevolo, mettendo di fronte alle italiane delle sfide equilibrate e non ...Non sarà una passeggiata per nessuno, ma aver trovato Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto rappresenta una grande occasione per il nostro calcio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...