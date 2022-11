Calciomercato.com

Nel suo triennio in azzurro Victor ha messo insieme prima 10 reti, poi 18 e ora èa quota 9. Tanti gli stop: vuole recuperare il tempo perso per gli infortuni As Napoli 29/10/...gol Victor...... Kim Min Jae - Mohamed Salah Per la Gazzetta dello Sport il Napoli è proiettatoverso i quarti ... Senza creare pressioni, in effetti Kvaratskhelia,e gli altri sono in grado di superare il ... Osimhen è già nella storia del Napoli: la top 10 dei migliori bomber azzurri di sempre