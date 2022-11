Oroscopo Paolo Fox 9 novembre 2022 | mercoledì sprint per Aquario | Pesci passionale

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 8 novembre 2022) L'diFox del 9rivela in anteprima che cosa aspettarsi dalle stelle in questa giornata. La Luna lascerà il Toro per entrare nella casa del Gemelli attorno all'ora di pranzo. Ed ecco che queste 24 ore si presentano ambivalenti. C'è chi si scoprirà, come nel caso del, e chi godrà di unpieno di, come nel caso dell'. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox del 9diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete dice che i single non vogliono darsi da fare, preferendo le ...