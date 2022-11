Oroscopo Branko Martedì 8 Novembre 2022 | Ariete passionale

Leggi su zon

(Di martedì 8 novembre 2022) L’diper oggi,Questa Luna èma nel vostro caso è più indirizzata verso le questioni economiche. Toro Lavoro va bene ma ci sono spese fuori controllo. Gemelli Luna piena vuol dire molto perché fra qualche mese l’avrete nel vostro segno. Cancro Sappiamo che siete in attesa impaziente di risposte. Leone In mezzo a questo caos di oggi c’è qualche circostanza strana e inaspettata, quasi fortunata. Vergine Forse questo 8, per gran parte di voi della Vergine, potrebbe diventare il giorno più bello di tutto l’Autunno. Bilancia Luna vi chiama verso il privato. Scorpione Voi che siete soli dovete approfittare di questa Luna piena carnale in Toro. Sagittario Luna ...