Oriana Marzoli e Antonino commentano il cambiamento di Antonella

(Di martedì 8 novembre 2022)Spinalbesel’inaspettatodiFiordelisi dopo la sorpresa del padre: ecco cosa è emersoè entrata nella Casa del Grande Fratello Vip pochi giorni fa. Ieri sera è stata una delle puntate più movimentate con tantissimi colpi di scena. Dal faccia a faccia dicol suo ex fidanzato, al chiarimento tra. Leggi anche –> fiordelisi chiusa in magazzino con spinalbese interviene edoardo faccio un macello Il parere dei due gieffini su: ecco cosa è emerso Questo pomeriggiosi sono confrontati riguardo l’inaspettato ...

La vicinanza instaurata da Antonino con Antonella Fiordelisi e la nuova concorrente,, ha finito per infastidire Giaele De Donà. Giaele De Donà: la scenata di gelosia Nelle ultime ore ...Doppia cifra a 10 - come riporta Agipronews - per, con Antonino Spinalbese e George Ciupilan a 15. Si sale a 20 per il successo di Sofia Giaele De Donà, con Luciano Punzo e Alberto De ...Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese commentano l'inaspettato cambiamento di Antonella Fiordelisi dopo la sorpresa del padre ...Giaele De Donà ha manifestato la sua gelosia nei confronti delle altre concorrenti e lei e Antonino hanno finito per litigare.