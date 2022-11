Ong | dietro la debolezza del governo c’è il fantasma inquietante della magistratura

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov – Ile l’presenza. Titolo di un romanzo thriller? Purtroppo, amara realtà. Ci sono tante ragioni per cui l’esecutivo sta titubando di fronte a quello che, da parte di Ong e Ue, è un vero è proprio attacco incrociato. Ma quella dei giudici non può essere posta in secondo piano. Una presenza, concreta e pericolosa Non dimentichiamoci che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, per aver frenato gli sbarchi, è finito addirittura in tribunale. Con la più paradossale e ridicola delle accuse: “sequestro di persona”. Due le imbarcazioni, la Sea Watch e la Open Arms, a cui il Viminale aveva allora impedito lo sbarco, sarebbero state al tempo (2019) addirittura “ostaggio” del ministro e dell’esecutivo gialloverde. Poco conta quanto le accuse ...