Ocean Viking | la Francia aprirà il porto di Marsiglia Salvini | “Bene così”

Serve aggiungere altro - Lase ne va verso la Francia . Non sbarcheranno in Italia i migranti a bordo della Ong, ma a Marsiglia. Direte: si tratta di una vittoria di Pirro Forse. Ma ...Intanto dopo l'incontro di ieri fra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, la Francia si prepara ad "aprire il porto di Marsiglia alla nave, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Francia dà il via libera: il porto di Marsiglia accoglierà i 243 migranti a bordo della Ocean Viking. L'ong Sos Mediterranee ha fatto sapere che l’arrivo nelle acque… Leggi ...