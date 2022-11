Il Faro online

Inoltre, per il settore beauty completa la proposta del Sole 24 Ore ilnumero di How to Spend It, Speciale Bellezza, in edicola il 18 novembre con il quotidiano: dall' haute cosme'tique, al ...... prevista originariamente sempre per, slitta invece a giovedì 10 novembre, secondo due turni,... In questa diciannovesima legislatur a entra in vigore ilRegolamento del Senato, approvato in ... Nuovo Domani nell'Albo dei Gestori Ambientali: il nuovo volto della Protezione Civile di Fiumicino