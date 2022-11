Nuova disponibilità PS5 da Gamestop con God of War Ragnarok il 9 novembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) C’è unaPS5 da, particolarmente pensata per accontentare chi sta aspettando con ansia anche il lancio del titolo God of War, in uscita mercoledì 9. Il bundle con la console e il game (tra i più acclamati del 2022) è praticamente servito tra una manciata di ore. Galeotta per laPS5 sarà, ancora una volta, la diretta Twitch del canaleItalia. Ci siamo abituati oramai a tenere sotto stretta osservazione proprio questo appuntamento settimanale come decisivo per portarsi a casa la sempre introvabile console. Come accaduto durante il mese di settembre, al lancio di FIFA 23, anche la live del 9si abbina al lancio di un titolo molto ricercato dell’autunno, ...